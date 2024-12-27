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Общество

В Печорах Дед Мороз специального назначения поздравил детей с наступающим Новым годом

В Печорах росгвардейцы поздравили воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в рамках всероссийской акции Росгвардии «Дед Мороз специального назначения». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

Росгвардейцы, примерив на себя образы главных зимних сказочных персонажей – Деда Мороза и Снегурочки, порадовали детей новогодним настроением и вручили подарки.

Ребята рассказали гостям стихи, исполнили песни и пообещали быть послушными в следующем году.

«Каждый ребёнок должен помнить, что мы всегда рядом. Желаю вам в преддверии праздника крепкого здоровья и побольше улыбок, а преподавательскому составу учреждения – успеха, энтузиазма и творческого вдохновения», – отметил Дед Мороз специального назначения.

В поздравлении принял участие кинолог ОМОН «Кром», который продемонстрировал выучку своей четвероногой напарницы – минно-разыскной собаки по кличке Полли.

Напомним, что всероссийская акция Росгвардии «Дед Мороз специального назначения» проводится с 2022 года.

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