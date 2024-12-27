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В «Мегафоне» рассказали, какие песни псковичи чаще всего ставили вместо гудка

Жители Пскова не проявили особого энтузиазма в добавлении новогоднего настроения в свои музыкальные гудки: зимние мелодии составили всего 1,6% от всей музыкальной базы сервиса «Замени гудок» по факту на декабрь. В то же время, самыми популярными треками среди псковских меломанов стали композиции группы АИГЕЛ «Пыяла» и певца Хабиба «Ягода малинка». Абоненты МегаФона выбирали чаще всего именно эти песни, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Фото предоставлено «Мегафоном»

В целом, по итогам года, наибольшей популярностью среди жителей Пскова пользовалась песня группы АИГЕЛ «Пыяла», ставшая одним из самых запоминающихся саундтреков сериала «Слово пацана». Её устанавливали вместо гудка 51% женщин и 49% мужчин, использующих сервис. На втором месте же оказался хит Хабиба «Ягода малинка», который предпочитали мужчины (56% против 44% женщин). Третью строчку заняла композиция Татьяны Куртуковой «Матушка», которую выбрали 54% женщин и 46% мужчин.

Кроме того, трек DJ SMASH и NIVESTA «Позвони», занимавший третью позицию в прошлом году, в 2024 году опустился на пятую строчку. Четвёртое место же заняла ремиксованная версия трека Dubai музыканта DNDM.

Культовые песни «По барам» и «Царица» Anna Asti, которые возглавляли топ в 2023 году, в этом году сместились на седьмую и восьмую позиции соответственно. При этом «По барам» с небольшим перевесом выбирали женщины (53% против 47% мужчин), тогда как «Царица» чаще стояла на гудке у мужчин (56% против 44% женщин).

Мужчины в возрастной категории 40-59 лет и старше (более 62%) чаще меняют свои гудки на музыкальные композиции. Среди молодых людей в возрасте 18-39 лет сервис более популярен у женщин (41%).

Сервис «Замени гудок» позволяет устанавливать мелодии вместо стандартных гудков, которые слышит звонящий. В настоящее время услуга включает более 180 тысяч треков как российских, так и зарубежных исполнителей.

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