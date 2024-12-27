Административное дело возбудили в Порховском районе на руководителя одного из предприятий

15:50, 27 декабря 2024, ПАИ

Прокуратура Порховского района провела проверку в отношении руководителя предприятия, которое готовит выпечку и салаты. По её результатам возбуждено административное дело, сообщили ПАИ в прокуратуре.

В деятельности предприятия нашли нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Административное дело направили в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области.