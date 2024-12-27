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Общество

Жители Псковского района отправили на фронт очередную партию помощи

Жители Псковского района отправили новогодние подарки и необходимое оборудование псковским военнослужащим, находящимся в зоне СВО. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Жители Псковского района отправили на фронт очередную партию помощи. Фото: со страницы Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»

Посылки получат и бойцы 104 полка. Это воинское соединение базируется на территории Псковского района. «За долгие годы у нас сложились по-настоящему дружеские отношения, мы гордимся нашими ребятами и всячески стараемся их поддержать», – сказала Наталья Фёдорова.

Центр добровольчества Псковского района провёл масштабную акцию поддержки. К месту дислокации псковских военнослужащих отправились 113 коробок, наполненных сладкими угощениями – конфетами, печеньем, шоколадом и сгущенкой. В каждой коробке также – теплые вещи и блиндажные свечи, необходимые в условиях зимы.

Благодаря средствам, собранным жителями района во время благотворительных концертов в Домах культуры и образовательных учреждениях, акций с участием неравнодушных граждан, депутатов и сотрудников администраций удалось закупить и отправить на передовую пять генераторов, которые в полевых условиях обеспечат ребятам электричество.

«Наши неутомимые представители старшего поколения – «серебряные волонтеры» – изготовили 70 маскировочных сетей, играющих важную роль в обеспечении безопасности наших защитников.
Эта масштабная акция стала еще одним ярким примером единения жителей нашего района в стремлении поддержать тех, кто на фронте. Спасибо каждому, кто откликнулся! Пусть тепло человеческих сердец согреет наших бойцов, и пусть каждый из них знает, что их любят и ждут дома», – отметила Наталья Фёдорова.

Отметим также, что Штаб взаимопомощи «Мы вместе» в Пскове продолжает принимать гуманитарную помощь и подарки для детей Херсонской и Курской областей.

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