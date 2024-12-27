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В Печорах реставраторы приступили к монтажу на колокольне храма Сорока Севастийских Мучеников

В Печорах реставраторы приступили к монтажу линейных открытий на колокольне храма Сорока Севастийских Мучеников. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

По благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона осенью 2023 года начали проходить археологические исследования объёмов храма и прилежащих территорий.

В январе 2024 года храм закрыли для богослужений. Внутри памятника и с фасадной стороны специалистами АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» были начаты ремонтно-реставрационные работы.

Отметим, храм построен в 1817 году на церковные средства и пожертвования прихожан. В 1880 году семья церковного старосты и купца Плешкова для церкви приобрела новые колокола, в 1896 году на её пожертвования на колокольне заменили шпиль, установили серебряные ризы на некоторые храмовые иконы. На средства печорского мещанина Ивана Герасимова соорудили и позолотили крест на храме.

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