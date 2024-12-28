ФСБ задержала гражданина, который готовил теракты против офицера Минобороны и военного блогера

09:16, 28 декабря 2024, ПАИ

ФСБ сообщила о задержании гражданина России, который готовил теракты против высокопоставленного офицера Минобороны и военного блогера, освещающего СВО.

Мужчина действовал по заданию украинской разведки, отметили в спецслужбе.

Россиянин через мессенджер Telegram установил контакт с сотрудником ГУР Минобороны Украины, представившимся Андреем.

Затем он изъял из тайника в Подмосковье самодельное взрывное устройство мощностью около 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. Оно было закамуфлировано под музыкальную колонку и содержало поражающие элементы в виде шариков. Задержанный «провёл разведывательные мероприятия по местам проживания объектов посягательств» и планировал дистанционно осуществить подрыв, отметили в ФСБ.