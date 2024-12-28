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Общество

«Титан-Полимер» отмечает двухлетие работы завода

«Титан-Полимер» отмечает двухлетие работы завода. Старт проекту по выпуску БОПЭТ-плёнок был дан 28 декабря в 2022 году. В торжественном мероприятии в формате видео-конференц-связи принял участие президент России Владимир Путин. Об этом ПАИ сообщили на предприятии.

Фото: Псковский завод «Титан-Полимер»

За короткий срок предприятие «Титан-Полимер» стало одним из ведущих производителей БОПЭТ-плёнок, увеличив свою долю на российском рынке до 30%. Это подтверждает высокое качество и востребованность продукции в условиях импортозамещения. Ассортимент продукции значительно расширился: если на начальном этапе выпускалось всего три вида плёнок, то сегодня их уже более 15, отметили на предприятии.

В линейке представлены прозрачные и металлизированные плёнки с коронной и химической обработкой поверхности, различающиеся по толщине от 8 до 50 мкм, а также плёнки с твист-эффектом. Кроме того, в этом году был добавлен новый вид химического покрытия, соответствующий современным требованиям рынка.

Одним из значительных достижений компании стало расширение географии поставок. Продукция завода теперь отправляется не только в различные регионы России, но и в страны Средней Азии, на Кавказ, а также впервые в Турцию. Сотрудничество с Республикой Беларусь также укрепилось: БОПЭТ-плёнки завода пользуются высоким спросом на белорусском рынке, при этом «Титан-Полимер» импортирует сырьё и другие материалы у белорусских производителей. В августе этого года предприятие посетил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

На 28-й Международной выставке упаковочной индустрии RosUpack «Титан-Полимер» представил свою продукцию импортозамещения крупнейшим потребителям из России и стран СНГ. 2024 год стал особенно динамичным для производственных процессов завода: успешно завершены пусконаладочные работы на второй линии, а также запущены роботизированные и автоматизированные системы складирования полуфабрикатов. Компания активно участвует в благотворительности, поддерживая детскую хоккейную команду и участвуя в федеральных и региональных экологических акциях, а также в социальных проектах Детского фонда, администрации Псковского района и Тямшанской волости.

В планах предприятия – реализация второго этапа инвестиционного проекта по производству ПЭТ и ПБТ гранулята и строительство инжинирингового центра. Это позволит «Титан-Полимеру» укрепить свои лидерские позиции как в региональной, так и в российской экономике. Завод продолжает стремиться к высоким стандартам качества, расширять ассортимент продукции, заниматься социальными инициативами и уверенно смотреть в будущее, заключили на предприятии.

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