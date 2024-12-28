«Этот лёд тебя не выдержит!»: МЧС обратилось к жителям Псковской области

11:57, 28 декабря 2024, ПАИ

Об опасности выхода на лёд напомнило ГУ МЧС России по Псковской области жителям региона, опубликовав видео, снятое спасателями областной службы спасения при мониторинге ледовой обстановки на Чудском и Псковском озёрах на этой неделе.

На территории 15 муниципальных образований области введён запрет выхода на лёд, напомнили в региональном ведомстве. «Помните, нарушая его, вы рискуете своей жизнью!» – отметили специалисты.

Ледовое покрытие на водоёмах сейчас неоднородное и хрупкое, присутствует множество промоин и участков с открытой водой.

Важно:

безопасным для человека считается лёд толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде;

лёд непрочен в устьях рек и притоках, местах быстрого течения, стоковых вод, вблизи деревьев, кустов и камыша;

если температура воздуха выше 0 градусов держится более трёх дней, то прочность образовавшегося льда снижается на 25 %.

«Будьте осторожны и благоразумны, не подвергайте себя напрасному риску. Ваша безопасность – ваша ответственность!» – обратилось МЧС к псковичам.