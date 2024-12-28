Нашёл карту и потратил деньги: пскович отправился в колонию за кражу

14:17, 28 декабря 2024, ПАИ

Жителя Псковской области осудили за то, что нашёл чужую карту и расплатился ею. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Мужчину обвиняли по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества с банковского счета).

Пскович находился у автостанции в Порхове. Там он нашёл карту Сбербанка и забрал её себе. После этого в магазине мужчина расплатился именно ей на более чем девять тысяч рублей.

В судебном заседании мужчина признал свою вину. Ему назначили лишение свободы на срок год и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

«Мера пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении заменена на заключение под стражу. Осужденный взят под стражу в зале суда», – заключили в пресс-службе.