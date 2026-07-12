Opel сбил женщину на пешеходном переходе в Бежаницах
Автомобиль Opel сбил женщину на пешеходном переходе у дома № 33 на улице Советской в Бежаницах, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
Пострадавшую госпитализировали.
Помимо бригады скорой помощи, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, пожарные подразделения и сотрудники Росгвардии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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