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Происшествия

Opel сбил женщину на пешеходном переходе в Бежаницах

Автомобиль Opel сбил женщину на пешеходном переходе у дома № 33 на улице Советской в Бежаницах, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.

  • Opel сбил женщину на пешеходном переходе в Бежаницах
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • Opel сбил женщину на пешеходном переходе в Бежаницах
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • Opel сбил женщину на пешеходном переходе в Бежаницах
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • Opel сбил женщину на пешеходном переходе в Бежаницах
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX

Пострадавшую госпитализировали.

Помимо бригады скорой помощи, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, пожарные подразделения и сотрудники Росгвардии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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