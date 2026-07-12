Opel сбил женщину на пешеходном переходе в Бежаницах

00:47, 12 июля 2026, ПАИ

Автомобиль Opel сбил женщину на пешеходном переходе у дома № 33 на улице Советской в Бежаницах, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX







Пострадавшую госпитализировали.

Помимо бригады скорой помощи, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, пожарные подразделения и сотрудники Росгвардии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.