Два водителя пострадали в ДТП в Великолукском районе
Столкновение автомобилей Renault Laguna и Ford Mondeo произошло на улице Загородной у дома № 43 в деревне Торчилово Великолукского района. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
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Фото: Канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: Канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: Канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: Канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX
По словам очевидцев, водитель Renault выполнял разворот на трассе и не пропустил Ford.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали оба водителя: 42-летний водитель Renault и также 42-летний водитель Ford. Пострадавшие госпитализированы.
На месте работали спасатели ПСО, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи.
Обстоятельства происшествия выясняются.