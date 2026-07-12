Два водителя пострадали в ДТП в Великолукском районе

11:47, 12 июля 2026, ПАИ

Столкновение автомобилей Renault Laguna и Ford Mondeo произошло на улице Загородной у дома № 43 в деревне Торчилово Великолукского района. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: Канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: Канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: Канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: Канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX







По словам очевидцев, водитель Renault выполнял разворот на трассе и не пропустил Ford.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали оба водителя: 42-летний водитель Renault и также 42-летний водитель Ford. Пострадавшие госпитализированы.

На месте работали спасатели ПСО, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи.

Обстоятельства происшествия выясняются.