Подростки пострадали при столкновении скутера с иномаркой в Великих Луках
В Великих Луках столкнулись скутер и автомобиль Opel Astra, сообщается в канале «Псковская сводка» в MAX.
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Саперной у дома № 17/16. По предварительным данным, находившийся за рулём скутера подросток взял транспортное средство без разрешения отца. В результате ДТП пострадали два подростка: 15 и 14 лет. Им оказывается медицинская помощь, решается вопрос о госпитализации. Личность управлявшего скутером устанавливается.
На месте происшествия работают спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.