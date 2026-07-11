Подростки пострадали при столкновении скутера с иномаркой в Великих Луках

20:20, 11 июля 2026, ПАИ

В Великих Луках столкнулись скутер и автомобиль Opel Astra, сообщается в канале «Псковская сводка» в MAX.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX





Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Саперной у дома № 17/16. По предварительным данным, находившийся за рулём скутера подросток взял транспортное средство без разрешения отца. В результате ДТП пострадали два подростка: 15 и 14 лет. Им оказывается медицинская помощь, решается вопрос о госпитализации. Личность управлявшего скутером устанавливается.

На месте происшествия работают спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.