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Происшествия

Мотоциклист госпитализирован после столкновения с иномаркой в Великолукском районе

Столкновение автомобиля Volkswagen Passat и мотоцикла произошло в СНТ «Берёзка-1» в Великолукском районе. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.

  • Мотоциклист госпитализирован после столкновения с иномаркой в Великолукском районе
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • Мотоциклист госпитализирован после столкновения с иномаркой в Великолукском районе
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • Мотоциклист госпитализирован после столкновения с иномаркой в Великолукском районе
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • Мотоциклист госпитализирован после столкновения с иномаркой в Великолукском районе
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал мотоциклист. Личность пострадавшего устанавливается. Он госпитализирован.

На месте работали бригада скорой помощи, спасатели и сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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