Мотоциклист госпитализирован после столкновения с иномаркой в Великолукском районе
Столкновение автомобиля Volkswagen Passat и мотоцикла произошло в СНТ «Берёзка-1» в Великолукском районе. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал мотоциклист. Личность пострадавшего устанавливается. Он госпитализирован.
На месте работали бригада скорой помощи, спасатели и сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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