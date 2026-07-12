Мотоциклист госпитализирован после столкновения с иномаркой в Великолукском районе

10:33, 12 июля 2026, ПАИ

Столкновение автомобиля Volkswagen Passat и мотоцикла произошло в СНТ «Берёзка-1» в Великолукском районе. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX







В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал мотоциклист. Личность пострадавшего устанавливается. Он госпитализирован.

На месте работали бригада скорой помощи, спасатели и сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства происшествия выясняются.