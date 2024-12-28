58,5 тысячи зрителей посетили спектакли Псковского театра в 2024 году

15:42, 28 декабря 2024, ПАИ

В 2024 году Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина представил публике 471 спектакль, а число зрителей возросло до 58,5 тысячи. Средняя посещаемость держалась у отметки 91 %, а в некоторые месяцы превышала 95 %. Почти 7,5 тысячи молодых людей посетили театр по «Пушкинской карте». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

В 2024 году театр выпустил пять премьер. Зрители увидели спектакль «Мой не мой» по мотивам пьесы современного драматурга Андрея Иванова «С училища». А музыкальную афишу театра под Новый год пополнил спектакль творческого лидера «Перекресток» по русским романсам и русской поэзии.

Две комедии классиков мировой драматургии вышли на большой и малой сценах. Ильгиз Зайниев, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска», поставил пьесу Мольера «Амфитрион». Александра Пайчадзе обратилась к итальянской комедии Карло Гольдони «Влюбленные». В год 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина молодой преуспевающий режиссер Гульназ Балпеисова выпустила на большой сцене спектакль «Маленькие трагедии», в котором, помимо драматургического цикла, звучат фрагменты из десятков произведений поэта.

В 2024 году Псковский театр драмы также провел эксклюзивный фестиваль «Кулов-фест», продолживший традицию посвящения талантливым, плодовитым деятелям современной культуры («Данилов-фест», «Потапов-фест», «Мо Янь фест»). Фестиваль режиссера Тимура Кулова был поддержан Министерством культуры РФ. В нем приняли участие со своими спектаклями Санкт-Петербургский ТЮЗ им. А. А. Брянцева, Акмолинский русский драматический театр (Кокшетау, Казахстан), Казанский татарский ТЮЗ им. Г. Кариева, Буинский драматический театр (Республика Татарстан, Буинск). Зрители имели возможность обсудить спектакли с артистами и режиссером.

Летом Псковский театр драмы выступил организатором традиционного социокультурного фестиваля «Другое искусство», который объединил коллективы и артистов из Пскова, Петербурга, Москвы и других городов России. На разных культурных площадках города свои работы представили Анвар Либабов, театр «Лицедеи» и Дом-интернат №1 (Санкт-Петербург), художница Наталья Шиндина (Пенза), Воронежский театр кукол, театральная компания «Разговоры» (Санкт-Петербург), театр «Лестница» (Краснодар), музыкальный коллектив «Овощи» (Москва), студия «Я и Ты» (Центр лечебной педагогики, Псков) рок-группа «Отцы и дети» (Псков), рок-группа «Аффинаж» (Санкт-Петербург). Все мероприятия были бесплатными для зрителей.

Сам же Псковский театр в 2024 году принял участие в трех крупных фестивалях. Спектакль «Лягушки» Никиты Кобелева был показан на Основной сцене Александринского театра в программе ХV Международного фестиваля «Александринский». «Морфий» Антона Федорова стал участником Международного фестиваля национальных театров «Туганлык» в Уфе, а «Амфитрион» Ильгиза Зайниева – Всероссийского фестиваля молодой режиссуры «Ремесло» в Казани. Кроме того, псковская труппа впервые гастролировала в Ижевске, где показала спектакли «Морфий» Антона Федорова, «Влюбленные» Александры Пайчадзе, «Пигмалион» Дамира Салимзянова. Обменные гастроли с Русским драматическим театром Удмуртии состоялись в рамках федеральной программы «Большие гастроли».

На своей сцене Псковский театр драмы принял также и Ереванский русский драматический театр имени К. Станиславского в рамках зарубежной программы «Больших гастролей», и Донецкий республиканский академический молодежный театр из Макеевки, и фестиваль «Гений места» с участием солистов Мариинского театра.

В уходящем году театр продолжил серию благотворительных показов спектаклей, а также безвозмездно передавал билеты в фонды и организации, поддерживающие семьи военнослужащих – участников специальной военной операции. Больше полутора тысяч человек бесплатно посетили мероприятия, организованные Пушкинским театром, в рамках этого социального проекта.

2024 год в России объявлен Годом семьи. В апреле театр драмы ввел скидку для многодетных родителей 20 %. Льготы при посещении театра (скидки от 20 % до 100 %) доступны также ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий, вдовам и членам семьи погибших или умерших ветеранов, инвалидам, пенсионерам, детям-сиротам, детям из малоимущих семей, военнослужащим по призыву, студентам.