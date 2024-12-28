Территорию реализации проекта строительства хилинг-комплекса в Псковской области уточнили
Дополнительное соглашение с ООО «Псковские курорты», которое уточняет территорию реализации проекта загородного рекреационного четырёхзвёздочного хилинг-комплекса «Белая Струга» и соцобязательства инвестора, подписали участники совета по инвестициям, который прошёл под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в субботу, 28 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Реализация проекта строительства крупного хилинг-комплекса на берегу озера Белая Струга в Палкинском районе уже началась. Предполагается, что комплекс будет включать в себя 120 номеров и станет точкой притяжения для целевой аудитории из Псковской области, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов. Объём инвестиций составит более 1,6 млрд рублей, количество новых рабочих мест – 186. Планируемый срок реализации – 2026 год.
Концепция проекта заключается в создании «места силы» на территории, закрытой от чужих глаз, где гость отключается от социума и его негативных факторов, погружается внутрь себя путём различных практик и оздоравливается с помощью сбалансированного питания из продуктов местных производителей и качественного сна, отмечали ранее в Фонде инвестиционного развития Псковской области.
Территорию реализации проекта строительства хилинг-комплекса в Псковской области уточнили
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