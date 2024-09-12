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Общество

Новое «место силы» появится в Палкинском районе

С ходом реализации инвестиционного проекта строительства загородного рекреационного четырёхзвёздочного хилинг-комплекса «Белая Струга» ознакомилось в ходе рабочего визита руководство регионального Фонда инвестразвития. Об этом ПАИ сообщили в фонде.

«Место силы» в Палкинском районе: создание уникального пространства для оздоровления и восстановления в экологичной атмосфере. Фото здесь и далее: Фонд инвестразвития

Предполагается, что хилинг-отель на 120 юнитов на берегу озера Белая Струга в Псковской области станет точкой притяжения для целевой аудитории из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов.

Инвеcтором выступает ООО «Псковские курорты». Объём инвестиций составит 1642,6 миллиона рублей, количество новых рабочих мест – 186. Планируемый срок реализации – 2026 год.

Как отметили в Фонде инвестразвития, концепция проекта заключается в создании «места силы» на территории, закрытой от чужих глаз, где гость отключается от социума и его негативных факторов, погружается внутрь себя путём различных практик и оздоравливается с помощью сбалансированного питания из продуктов местных производителей и качественного сна.

Это будет масштабный проект: 42 спа-сьюта, 78 коттеджей, хилинг-центр, ретрит-клуб, велнес-центр с бассейнами, медицинский блок, ментальная пирамида, банная деревня, конференц-банкетный центр, ресторан, эковеранда – кулинарная студия, МФЗ, детская инфраструктура, уличные активности и спорт.

В настоящее время на инвестплощадке идут землеустроительные работы по созданию прудов для будущего уникального природного ландшафта. Обсудили с инвестором текущую ситуацию, проблемные вопросы и наметили дальнейшие шаги.

Фонд инвестразвития оказывает инвестору содействие во внесении изменений в документы территориального планирования с целью смены категории земельных участков и включения их в границы населённого пункта с установлением функциональной зоны «Зона отдыха» для реализации данного проекта.

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