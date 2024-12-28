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Экономика

Новая гостиница появится в Пскове

Проект реконструкции здания бывшей ТЭЦ у реки Великой и появления там современного гостиничного комплекса поддержали участники совета по инвестициям, который прошёл под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в субботу, 28 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Здание переделают под отель. Здесь также будут общественные пространства: лобби, ивент-зона в атриуме и рестораны, коворкинг, спа, фуд-холл, бар.

Ранее в здании ТЭЦ, которое является образцом архитектуры конструктивизма (1920 год), должны были разместиться квартиры. Однако застройщик не исключал и другие варианты приспособления здания.

К возведению нового жилого комплекса на берегу Великой (в него должно было войти и здание ТЭЦ) приступили ещё в 2018 году. Над проектом более года работала команда специалистов во главе с руководителем петербургского архитектурного бюро «Студия 44» Никитой Явейном. Два дома в рамках задуманного ЖК были построены, перевоплощение ТЭЦ инвестор так и не начал.

В течение нескольких сезонов на территории будущего ЖК велись археологические раскопки, о результатах которых можно прочесть здесь.

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