Обращать внимание на иней советует сегодня народный календарь
Память одного из последних пророков Ветхого Завета – святого Аггея – отмечается сегодня, 29 декабря, пишет calend.ru.
На Руси в этот день следили за погодой, в частности за инеем. Если он густо лежал на ветках деревьев и на постройках, то Святки будут тёплыми. «Агей-пророк сеет иней на порог», – говорили люди.
При этом если утром был сильный мороз, то он мог продержаться до самого Крещения.
Также смотрели, как лежит снег у заборов. Если сугробы ложились вплотную к ограде, то лето будет неурожайным. Также по погоде на Агея судили о том, каким будет апрель.
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