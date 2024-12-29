Обращать внимание на иней советует сегодня народный календарь

09:17, 29 декабря 2024, ПАИ

Память одного из последних пророков Ветхого Завета – святого Аггея – отмечается сегодня, 29 декабря, пишет calend.ru.

На Руси в этот день следили за погодой, в частности за инеем. Если он густо лежал на ветках деревьев и на постройках, то Святки будут тёплыми. «Агей-пророк сеет иней на порог», – говорили люди.

При этом если утром был сильный мороз, то он мог продержаться до самого Крещения.

Также смотрели, как лежит снег у заборов. Если сугробы ложились вплотную к ограде, то лето будет неурожайным. Также по погоде на Агея судили о том, каким будет апрель.