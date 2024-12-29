Гастрономический фестиваль «Вернём каши на столы наши» пройдёт в Порхове 25 января

11:40, 29 декабря 2024, ПАИ

VII Межмуниципальный фестиваль русских каш «Вернём каши на столы наши!» пройдёт в Порхове 25 января, сообщили ПАИ в Туристском информационном центре (ТИЦ) Псковской области.

Праздник пройдёт на торговой площади городского парка, где гостей ждут игры и забавы.

В рамках фестиваля участники смогут посетить Порховскую каменную крепость XIV века, ознакомиться с новыми экспозициями краеведческого музея, попробовать порховскую гороховую кашу, приготовленную по старинному рецепту. Также для гостей праздника пройдут мастер-классы народных умельцев из Дома ремёсел.

Фестиваль будет проходить на открытом воздухе с кострами, травяным чаем, играми и развлечениями. Кроме того, культурные мероприятия для детей доступны по Пушкинской карте.