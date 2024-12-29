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На 101-м году ушёл из жизни последний в Новоржевском округе ветеран

На 101-м году ушёл из жизни последний участник Великой Отечественной войны из Новоржевского муниципального округа Анатолий Васильевич Кудрявцев. Об этом пишет газета «Земля Новоржевская».

На 101-м году ушёл из жизни последний в Новоржевском округе ветеран. Фото: газета «Земля Новоржевская»

Ветеран родился родился в деревне Еремеево Ладинского сельского совета Новоржевского района 25 сентября 1924 года. Семь лет отучился в Ладинской школе, а затем продолжил обучение в одном из ленинградских техникумов, в школе фабрично-заводского обучения при Балтийском судостроительном заводе.

С началом войны выпускников школы направили в Северодвинск для строительства подлодок. В августе 1942 года Анатолий Васильевич был призван в армию и направлен в Борисовское военно-инженерное училище, а затем на фронт в Карелию. Вскоре его сильно контузило, но после госпиталя он вернулся на фронт и воевал в артиллерийском полку. После войны Анатолий Кудрявцев еще два года прослужил в армии, а в 1947 году демобилизовался.

Вернувшись в Новоржевский округ, он работал помощником секретаря при райкоме партии, председателем колхоза «Активист», а затем заместителем директора колхоза «Заборье».

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