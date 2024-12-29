Тотал блэк, леопард и пайетки: встречаем Новый год в правильном наряде

20:53, 29 декабря 2024, ПАИ

Что лучше надеть к новогоднему застолью и в каких нарядах встречать 2025 год, рассказали псковские стилисты и имиджмейкеры в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Если ориентироваться на знак года (а это змея), то в своём образе можно и нужно использовать пайетки. Сейчас магазины полны такими вещами. Чешуя у змеи – пайтетки на юбке или платье. Для максимального соответствия можно купить платье с зелёными пайетками», – отметила стилист-имиджмейкер Ульяна Рафаенко.

Она также подчеркнула, что в тренде продолжают оставаться тотал блэк и животные принты, в частности леопард. «Эффектно будет смотреться чёрный лук с леопардовой сумочкой или шарфом. Этот активный принт требует очень осторожного отношения, он должен быть единственной доминантой в образе – всё остальное поддерживающих цветов», – подчеркнула она.

Также Ульяна Рафаенко дала совет тем, кто не хочет закупаться обновками перед Новым годом: всегда можно ограничиться лишь интересными аксессуарами (например, надеть одну серьгу вместо двух или парные браслеты).

Вместе с этим стилист Ульяна Дроздова назвала самые актуальные цвета для встречи Нового года: это красный, золотой, оранжевый и коричневый. Лучше, если вещи будут из натуральных тканей. А вот оставить на потом стоит наряды тёмно-синего, ядовито-жёлтого и фиолетового цветов. «Самое актуальное на вас – это подходящие к внешности и внутреннему состоянию цвета и фасоны. И для каждого они свои», – заключила она.