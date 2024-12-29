В псковскую роту охраны и конвоирования требуются кандидаты на службу

21:57, 29 декабря 2024, ПАИ

Приглашаются кандидаты на службу в отдельную роту охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД России по городу Пскову. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В подразделении открыты следующие вакансии:

Полицейский взвода. Требования: мужчины в возрасте от 18 до 50 лет, без судимостей. Уровень образования – от среднего общего до высшего. Заработная плата – от 30 000 рублей.

Полицейский (водитель) отделения. Требования: мужчины в возрасте от 18 до 50 лет, без судимостей. Наличие водительской категории «В» обязательно, есть возможность обучения на категорию «Д». Уровень образования – от среднего общего до высшего. Заработная плата – от 30 000 рублей.

Полицейский (кинолог) взвода. Требования: мужчины и женщины в возрасте от 18 до 50 лет, без судимостей. Уровень образования – от среднего общего до высшего. Заработная плата — от 33 000 рублей.

Сотрудникам полиции предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 40 календарных дней, а также отпуск за вредные условия службы на срок десяти календарных дней.

Льготный стаж для выхода на пенсию составляет один год за полтора.

Сотрудники полиции и их иждивенцы имеют право на бесплатное медицинское обслуживание в ФКУЗ «МСЧ УМВД России по Псковской области», а также на курортно-санаторное лечение в ведомственных санаториях и домах отдыха. Кроме того, существует возможность получения бесплатного высшего профессионального образования в ведомственных учебных заведениях.