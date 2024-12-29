Магазин на улице Труда в Пскове попытались два раза за день обокрасть

10:22, 30 декабря 2024, ПАИ

Подозреваемых в кражах задержали росгвардейцы в Пскове 29 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В частности, в 14:30 сотрудники ведомства получили сигнал тревоги из магазина на улице Труда. Там росгвардейцы задержали 27- и 23-летних мужчин, которые не расплатились за товары.

Кроме того, в этом же магазине сотрудники ведомства поймали 50-летнюю женщина, которая попыталась похитить косметику.

По фактам краж проводится проверка.