Из-за угрозы высоких волн в Петербурге перекрыли дамбу

10:40, 30 декабря 2024, ПАИ

Затворы дамбы закрыли в Санкт-Петербурге. Это связано с тем, что в Неве ожидается подъём уровня воды. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале комплекса защитных сооружений города.

Открытие прогнозируется после того, как улучшится метеорологическая ситуация. В МЧС рассказали, что в городе ожидается усиление ветра. Высота волн вне льда может достигнуть 2–2,5 метра.

Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру также временно остановили.