Из-за угрозы высоких волн в Петербурге перекрыли дамбу
Затворы дамбы закрыли в Санкт-Петербурге. Это связано с тем, что в Неве ожидается подъём уровня воды. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале комплекса защитных сооружений города.
Открытие прогнозируется после того, как улучшится метеорологическая ситуация. В МЧС рассказали, что в городе ожидается усиление ветра. Высота волн вне льда может достигнуть 2–2,5 метра.
Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру также временно остановили.
Комментарии: 0 Обсудить >>>