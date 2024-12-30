Двух человек спасли на пожаре в Пскове
Пожарные в Пскове спасли двух человек на пожаре. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.
Сообщение о пожаре на Рижском проспекте поступило сегодня в 08:04. Стало известно, что произошло возгорание в подвале многоквартирного дома. Пожарные оперативно его ликвидировали и спасли двух человек, отметили в МЧС.
По предварительным причинам, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём.
Всего пожарные подразделения за три дня ликвидировали в Псковской области восемь пожаров.
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