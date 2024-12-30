Двух человек спасли на пожаре в Пскове

13:04, 30 декабря 2024, ПАИ

Пожарные в Пскове спасли двух человек на пожаре. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

Сообщение о пожаре на Рижском проспекте поступило сегодня в 08:04. Стало известно, что произошло возгорание в подвале многоквартирного дома. Пожарные оперативно его ликвидировали и спасли двух человек, отметили в МЧС.

По предварительным причинам, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём.

Всего пожарные подразделения за три дня ликвидировали в Псковской области восемь пожаров.