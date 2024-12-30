17 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

20:29, 30 декабря 2024, ПАИ

17 единиц оружия изъяли росгвардейцы в Псковской области с 23 по 29 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ведомства.

За неделю в регионе провели 57 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, по результатам которых выявили 14 административных правонарушений, а также изъяли 17 единиц оружия и 999 боеприпасов.

Росгвардия напоминает, что правила хранения, использования, ношения и транспортировки гражданского оружия регулируются Федеральным законом «Об оружии». Оружие должно храниться в запирающемся металлическом шкафу или сейфе, которые гарантируют его безопасность и защиту от доступа посторонних лиц.

Несоблюдение данных правил может привести к административной и уголовной ответственности, а также к изъятию оружия и аннулированию всех разрешений на его хранение и ношение.