Лишь 32% жителей СЗФО смогут получить годовую премию

21:31, 30 декабря 2024, ПАИ

В 2024 году 13% работающих россиян получили повышение, а у 36% увеличилась заработная плата, обнаружили аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Опрос проводился в ноябре-декабре 2024 года и охватил 5,3 тысяч респондентов из различных регионов страны.

По результатам опроса hh.ru, проведенного в декабре 2024 года среди жителей Северо-Западного федерального округа, включая Псковскую область, только 32% респондентов получат годовую премию. Из них 19% получат ее в полном объеме, а 12% – частично. Наибольшее количество счастливчиков, которые гарантированно получат премию по итогам года, среди юристов (21%), строителей (19%) и работников науки и образования (18%). Однако 7% местных опрошенных отметили, что обычно получают премию, но в этом году их работодатель отменил ее. Больше всего от таких изменений пострадали респонденты из сферы закупок (11% отрицательных ответов).

32% опрошенных местных жителей никогда не получают годовую премию, при этом наибольшее количество таких заявлений поступило от работников сферы продаж (51%). Еще треть респондентов затруднилась ответить на вопрос о наличии такой премии на их работе.

Что касается 13-й зарплаты, то, согласно данным опроса, каждый пятый респондент (19%) в СЗФО, включая Псковскую область, сможет ее получить. Примечательно, что еще 7% обычно также получают этот бонус, но не в этом году. В то же время 74% опрошенных заявили, что им никогда не выплачивали 13-ю зарплату.

В ходе опроса, проведенного hh.ru, участники рассказали о том, как изменялась их зарплата в 2024 году. 35% жителей Северо-Западного федерального округа, включая Псковскую область, отметили, что их оклад остался прежним. Еще 35% респондентов сообщили о росте зарплаты. При этом доля тех, кто отметил увеличение дохода, достигла максимума за последние четыре года: в 2021 году это было 27%, в 2022 – 15%, а в 2023 – 25%. Уменьшение заработной платы коснулось 14% опрошенных, а 15% затруднились с ответом.

Темпы роста зарплат среди мужчин и женщин в 2024 году были почти равными: 37% и 35% соответственно. В зависимости от возрастных групп наибольшее увеличение дохода наблюдалось у сотрудников в возрасте 25-34 лет – 42%. У молодежи 18-24 лет зарплата повысилась в 38% случаев, в то время как среди респондентов 35-44 лет этот показатель составил 35%, а среди работников 45-54 лет и старше – 25%.

По регионам наибольшее количество людей, отметивших рост дохода в 2024 году, проживало в Калининградской области – 45% респондентов. На втором месте оказались жители Хабаровского края (44%), а на третьем – Приморского края (43%). В то же время снижение заработной платы чаще всего отмечалось у жителей Кемеровской области (26%), Тюменской области (24%), Ярославской области (24%) и Челябинской области (23%).