Борис Елкин исполнил мечту Владислава в рамках акции «Ёлка желаний»
Один из трёх подарков в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний» – горный велосипед для Владислава – успешно доставлен. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.
«Я рад, что удалось вручить его до наступления Нового года!» – подчеркнул Борис Елкин.
Он также заметил, что поездка в Москву для Дианы запланирована на весну. Даня же получит подарок, как только выпишется из больницы. Глава Пскова пожелал мальчику скорейшего выздоровления.
«А всем детям желаю счастья и исполнения желаний в Новом году! Этот праздник потому и называют волшебным, что это время чудес!» – заключил Борис Елкин.
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