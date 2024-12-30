Борис Елкин исполнил мечту Владислава в рамках акции «Ёлка желаний»

21:58, 30 декабря 2024, ПАИ

Один из трёх подарков в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний» – горный велосипед для Владислава – успешно доставлен. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Я рад, что удалось вручить его до наступления Нового года!» – подчеркнул Борис Елкин.

Он также заметил, что поездка в Москву для Дианы запланирована на весну. Даня же получит подарок, как только выпишется из больницы. Глава Пскова пожелал мальчику скорейшего выздоровления.

«А всем детям желаю счастья и исполнения желаний в Новом году! Этот праздник потому и называют волшебным, что это время чудес!» – заключил Борис Елкин.