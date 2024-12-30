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Общество

«Новогодний огород»: природа не перестаёт удивлять в Опочецком округе

«Новогодний огород» вырос в Опочецком муниципальном округе, пишет газета «Красный маяк».

«Новогодний огород»: природа не перестаёт удивлять в Опочецком округе. Фото здесь и далее: Татьяна Иванова и Елена Иванова

Фотографии прислали читатели газеты Татьяна Иванова и Елена Иванова.

  • «Новогодний огород»: природа не перестаёт удивлять в Опочецком округе
    Фото: Татьяна Иванова и Елена Иванова
  • «Новогодний огород»: природа не перестаёт удивлять в Опочецком округе
    Фото: Татьяна Иванова и Елена Иванова
  • «Новогодний огород»: природа не перестаёт удивлять в Опочецком округе
    Фото: Татьяна Иванова и Елена Иванова
  • «Новогодний огород»: природа не перестаёт удивлять в Опочецком округе
    Фото: Татьяна Иванова и Елена Иванова
  • «Новогодний огород»: природа не перестаёт удивлять в Опочецком округе
    Фото: Татьяна Иванова и Елена Иванова
  • «Новогодний огород»: природа не перестаёт удивлять в Опочецком округе
    Фото: Татьяна Иванова и Елена Иванова

«И петрушка, и огуречник (бораго), и редиска, и капуста – чем не новогодний салатный набор? И свеколка свежие листочки выпустила. Природа не перестаёт удивлять!» – отметили в газете.

Ранее сообщалось, что бруснику и лисички продолжают собирать в стругокрасненских лесах в декабре.

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