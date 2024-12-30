«Новогодний огород»: природа не перестаёт удивлять в Опочецком округе

23:23, 30 декабря 2024, ПАИ

«Новогодний огород» вырос в Опочецком муниципальном округе, пишет газета «Красный маяк».

Фотографии прислали читатели газеты Татьяна Иванова и Елена Иванова.



Фото: Татьяна Иванова и Елена Иванова



Фото: Татьяна Иванова и Елена Иванова



Фото: Татьяна Иванова и Елена Иванова



Фото: Татьяна Иванова и Елена Иванова



Фото: Татьяна Иванова и Елена Иванова



Фото: Татьяна Иванова и Елена Иванова











«И петрушка, и огуречник (бораго), и редиска, и капуста – чем не новогодний салатный набор? И свеколка свежие листочки выпустила. Природа не перестаёт удивлять!» – отметили в газете.

Ранее сообщалось, что бруснику и лисички продолжают собирать в стругокрасненских лесах в декабре.