«Новогодний огород»: природа не перестаёт удивлять в Опочецком округе
«Новогодний огород» вырос в Опочецком муниципальном округе, пишет газета «Красный маяк».
Фотографии прислали читатели газеты Татьяна Иванова и Елена Иванова.
-
Фото: Татьяна Иванова и Елена Иванова
-
Фото: Татьяна Иванова и Елена Иванова
-
Фото: Татьяна Иванова и Елена Иванова
-
Фото: Татьяна Иванова и Елена Иванова
-
Фото: Татьяна Иванова и Елена Иванова
-
Фото: Татьяна Иванова и Елена Иванова
«И петрушка, и огуречник (бораго), и редиска, и капуста – чем не новогодний салатный набор? И свеколка свежие листочки выпустила. Природа не перестаёт удивлять!» – отметили в газете.
Ранее сообщалось, что бруснику и лисички продолжают собирать в стругокрасненских лесах в декабре.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
30 декабря 2024
Четыре тысячи тонн цитрусовых прошли контроль на госгранице в Псковской области за 2024 год