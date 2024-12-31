Продукты решил украсть пскович в преддверии новогодней ночи

09:57, 31 декабря 2024, ПАИ

Росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в краже из магазина в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

30 декабря около 20:00 сотрудники ведомства получили информацию, что из магазина на улице Яна Фабрициуса поступил сигнал тревоги.

На месте происшествия росгвардейцы задержали 30-летнего псковича, который украл из торгового зала продукты.

По факту хищения проводится проверка.