Продукты решил украсть пскович в преддверии новогодней ночи
Росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в краже из магазина в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
30 декабря около 20:00 сотрудники ведомства получили информацию, что из магазина на улице Яна Фабрициуса поступил сигнал тревоги.
На месте происшествия росгвардейцы задержали 30-летнего псковича, который украл из торгового зала продукты.
По факту хищения проводится проверка.
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