Мужчина пострадал в ДТП у железнодорожного переезда в Себежском районе

19:58, 26 июня 2025, ПАИ

Автомобиль «Ока» перевернулся на 45-м километре трассы Пустошка – Себеж, возле железнодорожного переезда, в Себежском районе. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Мужчина за рулём не справился с управлением, из-за чего автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Пострадавшего водителя госпитализировала бригада медиков. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, скорая помощь и пожарные подразделения.