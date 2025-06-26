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Происшествия

Мужчина пострадал в ДТП у железнодорожного переезда в Себежском районе

Автомобиль «Ока» перевернулся на 45-м километре трассы Пустошка – Себеж, возле железнодорожного переезда, в Себежском районе. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Мужчина пострадал в ДТП у железнодорожного переезда в Себежском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Мужчина пострадал в ДТП у железнодорожного переезда в Себежском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Мужчина пострадал в ДТП у железнодорожного переезда в Себежском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Мужчина пострадал в ДТП у железнодорожного переезда в Себежском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Мужчина за рулём не справился с управлением, из-за чего автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Пострадавшего водителя госпитализировала бригада медиков. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, скорая помощь и пожарные подразделения.

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