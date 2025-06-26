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Происшествия

До трёх лет тюрьмы грозит пьяному водителю-рецидивисту из Красногородского района

Водителя из Красногородского района осудят за повторное вождение в нетрезвом виде. Об этом ПАИ сообщили в районной прокуратуре.

Фото: ПАИ

Установлено, что в декабре 2024 года 49-летнему мужчине за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянению назначили обязательные работы, однако он повторно сел за руль пьяным.

Теперь водитель обвиняется в совершении преступления по части 2 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет с лишением права заниматься управлением транспортными средствами на срок до шести лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены под контроль прокуратуры района.

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