Пассажирский автобус сгорел в Псковском районе

09:26, 27 июня 2025, ПАИ

В деревне Уграда в Псковском районе сгорел пассажирский автобус, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ». До прибытия пожарных огонь перешёл на ближайшее здание. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и спасли здание.



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"













Огонь тушили 16 специалистов и пять единиц техники. Предварительная причина возгорания – разгерметизация топливной системы автобуса.

Обстоятельства произошедшего выясняются.