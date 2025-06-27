Пассажирский автобус сгорел в Псковском районе
В деревне Уграда в Псковском районе сгорел пассажирский автобус, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ». До прибытия пожарных огонь перешёл на ближайшее здание. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и спасли здание.
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
Огонь тушили 16 специалистов и пять единиц техники. Предварительная причина возгорания – разгерметизация топливной системы автобуса.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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