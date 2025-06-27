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Происшествия

Лось погиб под колёсами автомобиля в Невельском округе

Автомобиль Toyota столкнулся с лосём на трассе Р-23 (Санкт-Петербург – граница с Белоруссией) в Невельском округе. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • ДТП с лосём
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП с лосём
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП с лосём
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП с лосём
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП с лосём
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП с лосём
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП с лосём
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП с лосём
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Лось погиб на месте. Водитель иномарки не пострадал.

На месте работают сотрудники ГАИ и пожарные подразделения.

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