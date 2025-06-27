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Происшествия

Три пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

Три пожара ликвидировали в Псковской области 26 июня, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В Дно мужчина решил прогреть машину, а она загорелась. Фото: ПАИ

Так, автомобиль Ford Focus I 2001 года выпуска горел на улице Строителей в Дно. Возможная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке машины.

Также бесхозное строение сгорело в деревне Шелково Великолукского района. Предположительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём.

Кроме того, неэксплуатируемое строение сгорело на улице Пионерской в Печорах. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

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