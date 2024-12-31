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Общество

Купол с крестом установили на строящийся храм Жён-Мироносиц в Псковском районе

На строящийся храм Святых Жён-Мироносиц в посёлке Тямша Псковского района подняли купол с крестом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

  • Купол с крестом установили на строящийся храм Жен-Миронисиц в Псковском районе
    Фото: пресс-служба Псковской епархии
  • Купол с крестом установили на строящийся храм Жен-Миронисиц в Псковском районе
    Фото: пресс-служба Псковской епархии
  • Купол с крестом установили на строящийся храм Жен-Миронисиц в Псковском районе
    Фото: пресс-служба Псковской епархии
  • Купол с крестом установили на строящийся храм Жен-Миронисиц в Псковском районе
    Фото: пресс-служба Псковской епархии
  • Купол с крестом установили на строящийся храм Жен-Миронисиц в Псковском районе
    Фото: пресс-служба Псковской епархии

Чин освящения купола совершил благочинный Псковского церковного районного округа иерей Михаил Буценка. Ему сослужил настоятель храма иерей Николай Подгурский. На богослужении молились прихожане храма и местные жители.

Напомним, строительство храма Святых Жён-Мироносиц в посёлке Тямша Псковского района началось в 2023 году по инициативе местных жителей.

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