Купол с крестом установили на строящийся храм Жён-Мироносиц в Псковском районе

11:20, 31 декабря 2024, ПАИ

На строящийся храм Святых Жён-Мироносиц в посёлке Тямша Псковского района подняли купол с крестом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии









Чин освящения купола совершил благочинный Псковского церковного районного округа иерей Михаил Буценка. Ему сослужил настоятель храма иерей Николай Подгурский. На богослужении молились прихожане храма и местные жители.

Напомним, строительство храма Святых Жён-Мироносиц в посёлке Тямша Псковского района началось в 2023 году по инициативе местных жителей.