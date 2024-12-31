Владимир Путин поручил принять меры для повышения рождаемости в 2025 году

14:02, 31 декабря 2024, ПАИ

Меры для повышения рождаемости в 2025 году поручил принять президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам сегодня, 31 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

По поручению главы государства правительство совместно с Банком России и региональными властями должно в новых нацпроектах уделить особое внимание мерам повышения рождаемости и улучшения демографии, а также предоставить к 1 июня 2025 года отчёт об этих мерах.

«Уже в следующем году необходимо создать условия для перелома демографической ситуации», – приводятся слова главы государства. При этом глава государства отметил, что, несмотря на то, что это очень сложные задачи, нужно сделать всё, чтобы в дальнейшем добиться выхода рождаемости в России на уверенный рост.