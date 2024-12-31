Александр Котов: Пусть 2025 год принесёт мир и согласие

16:59, 31 декабря 2024, ПАИ

С Новым годом и Рождеством поздравил псковичей председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсобрания.

«Наступление Нового года – всегда долгожданное событие, которое мы неизменно встречаем с благодарностью за полученный опыт, с надеждами на будущее, со стремлением к добру. На исходе уходящего года у нас есть поводы и для радости, и для грусти. Не всегда пройденный путь оказывается простым, но с какими бы трудностями ни пришлось столкнуться на дороге жизни, нет сомнений, что всё сделанное – важные и необходимые шаги к достижению поставленных целей», – сказал он.

Александр Котов пожелал каждому ощущать душевное тепло и заботу близких, а также наполнять свой разум созидательными мыслями, а сердце – добрыми чувствами.

«Пусть 2025 год принесёт мир и согласие, пусть в каждой семье царят счастье и любовь, пусть процветает наше Отечество! С Новым годом!» – заключил председатель облсобрания.