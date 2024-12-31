Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Александр Котов: Пусть 2025 год принесёт мир и согласие

С Новым годом и Рождеством поздравил псковичей председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсобрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Наступление Нового года – всегда долгожданное событие, которое мы неизменно встречаем с благодарностью за полученный опыт, с надеждами на будущее, со стремлением к добру. На исходе уходящего года у нас есть поводы и для радости, и для грусти. Не всегда пройденный путь оказывается простым, но с какими бы трудностями ни пришлось столкнуться на дороге жизни, нет сомнений, что всё сделанное – важные и необходимые шаги к достижению поставленных целей», – сказал он.

Александр Котов пожелал каждому ощущать душевное тепло и заботу близких, а также наполнять свой разум созидательными мыслями, а сердце – добрыми чувствами.

«Пусть 2025 год принесёт мир и согласие, пусть в каждой семье царят счастье и любовь, пусть процветает наше Отечество! С Новым годом!» – заключил председатель облсобрания.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












31 декабря 2024

О мокром снеге предупредили псковичей в МЧС
31 декабря 2024

Новогодняя ёлка для детей участников СВО прошла в Новоржеве
31 декабря 2024

Борис Елкин поздравил псковичей с наступающим Новым годом
31 декабря 2024

Александр Котов: Пусть 2025 год принесёт мир и согласие
31 декабря 2024

Иван Мешков исполнил новогодние желания юных гдовичей
31 декабря 2024

Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
31 декабря 2024

Псковские следователи поздравили детей-сирот с наступающими новогодними праздниками
31 декабря 2024

Владимир Путин поручил принять меры для повышения рождаемости в 2025 году

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...