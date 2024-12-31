Борис Елкин поздравил псковичей с наступающим Новым годом

17:38, 31 декабря 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил жителей города с наступающим Новым годом.

«Новый год – это символ надежд и перемен, время, когда мы оглядываемся на прошедший год и строим планы на будущее», – отметил он.

2024 год стал для Пскова годом значимых достижений и совместной работы. «Вместе мы преодолевали трудности, развивали инфраструктуру, сохраняли культурные традиции и заботились о благополучии наших жителей. Благодаря президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину, губернатору Псковской области Михаилу Юрьевичу Ведерникову и, конечно, при вашей активной поддержке Псков стал ещё более уютным и комфортным. Спасибо вам за энергию, трудолюбие и преданность нашему городу!» – подчеркнул Борис Елкин.

Он пожелал псковичам встретить 2025 год в окружении близких и дорогих людей. «К сожалению, такая возможность сегодня доступна не каждому. Наши бойцы встречают Новый год на передовой. Желаю им как можно скорее вернуться домой целыми и невредимыми и, конечно, с победой! Веры в светлое будущее всем нам и вдохновения для новых свершений! С Новым годом, дорогие друзья!» – заключил глава Пскова.