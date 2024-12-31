О мокром снеге предупредили псковичей в МЧС

18:13, 31 декабря 2024, ПАИ

Псковичей предупредили о неблагоприятном метеорологическом явлении днём 1 января 2025 года. Об этом ПАИ сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

«Днём 1 января 2025 года местами в Псковской области, преимущественно на севере региона, ожидается сильный снег, мокрый снег», – говорится в сообщении.

Также жителям Псковской области рассказали, какая погода будет в январе.