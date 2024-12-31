Пожарные ликвидируют возгорание жилого дома в Локнянском округе
В Локнянском муниципальном округе, в селе Подберезье, на улице Советской, произошло возгорание жилого дома сегодня вечером, 31 декабря. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание.
По предварительным данным, хозяйка дома уехала в другой город.
Пострадавших нет. На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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