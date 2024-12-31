Пожарные ликвидируют возгорание жилого дома в Локнянском округе

19:04, 31 декабря 2024, ПАИ

В Локнянском муниципальном округе, в селе Подберезье, на улице Советской, произошло возгорание жилого дома сегодня вечером, 31 декабря. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание.

По предварительным данным, хозяйка дома уехала в другой город.

Пострадавших нет. На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.