Два человека пострадали в результате ДТП в Пушкиногорском районе
Лобовое столкновение автомобилей Peugeot 4007 и ВАЗ-2114 произошло у деревни Лешово в Пушкиногорском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП пострадали два человека.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Помощь им оказывалась на месте, решался вопрос о госпитализации.
На месте работали бригады скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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