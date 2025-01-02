Два человека пострадали в результате ДТП в Пушкиногорском районе

17:29, 02 января 2025, ПАИ

Лобовое столкновение автомобилей Peugeot 4007 и ВАЗ-2114 произошло у деревни Лешово в Пушкиногорском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадали два человека.

Помощь им оказывалась на месте, решался вопрос о госпитализации.

На месте работали бригады скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа.

Обстоятельства произошедшего выясняются.