62-летний мужчина пропал в Великих Луках

16:55, 02 января 2025, ПАИ

62-летний мужчина пропал в Великих Луках. Об этом пишет поисковый отряд «След» в социальной сети «ВКонтакте».

Юрий Умрихин вышел из дома на улице Гоголя, 11 ориентировочно в два часа ночи 2 января. Он был одет в теплую серую кофту, черные штаны и черные ботинки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщить в полицию по номеру 02 или по номеру поискового отряда 8-911-376-76-76.