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Происшествия

62-летний мужчина пропал в Великих Луках

62-летний мужчина пропал в Великих Луках. Об этом пишет поисковый отряд «След» в социальной сети «ВКонтакте».

62-летний мужчина пропал в Великих Луках. Фото здесь и далее: поисковый отряд «След» в социальной сети «ВКонтакте»

Юрий Умрихин вышел из дома на улице Гоголя, 11 ориентировочно в два часа ночи 2 января. Он был одет в теплую серую кофту, черные штаны и черные ботинки.

Был одет в теплую кофту, как на фотографии

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщить в полицию по номеру 02 или по номеру поискового отряда 8-911-376-76-76.

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