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Происшествия

Поиски 31-летнего мужчины продолжаются в Локнянском округе

Поиски 31-летнего Алексея Прокофьева продолжаются в Локнянском муниципальном округе. Об этом пишет поисковый отряд «След» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: поисковый отряд «След»

Напомним, что мужчина пропал в районе деревень Работино и Крестилово.

Родственники последний раз общались с ним 11 декабря в 22:30.

«От места, где его видели в последний раз, постепенно расширяем зону поисков. К сожалению, погода не благоприятствует. Поиски осложняются выпадением снега», – говорится в сообщении.

Скриншот из видео поискового отряда «След» в социальной сети «ВКонтакте»

Мужчина был в чёрной куртке с чёрной жилеткой поверх, спортивных штанах цвета хаки и тёмно-серых полуботинках. На его голове находилась ярко-красная спортивная шапка.

Он имел при себе два пакета с вещами: один из них яркий, принадлежавший одному из маркетплейсов, а также чёрный рюкзак Nike. На пальце у него была золотая печатка с чёрным камнем.

Если кто-либо из местных жителей располагает какой-либо информацией, их просят обратиться в поисковый отряд «След» по телефону +7-911-376-76-76 или в полицию.

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