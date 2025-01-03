Три пожара ликвидировали в Псковской области за прошедшие сутки
Три пожара ликвидировали в Псковской области за прошедшие сутки, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В Пскове на улице Металлистов в пятиэтажном многоквартирном жилом доме на четвёртом этаже выгорела кухня. При пожаре 22 человека, в том числе два ребёнка, были спасены. Один человек пострадал.
В посёлке Усвяты на улице Велижской сгорели два бесхозных строения. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.
В Великих Луках в тупике Низовой сгорел автомобиль Opel Corsa 2007 года выпуска. Возможная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.
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