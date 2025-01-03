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Происшествия

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» объявил о поиске 56-летней женщины, которая может находиться в Псковской области

56-летняя Юлия Улановская (Волосевич) пропала 28 декабря 2024 года. Может находиться в Псковской области, сообщили ПАИ в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в Псковской области

Ростом женщина 165 сантиметров, плотного телосложения, русые короткие волосы, глаза карие.

Была одета в бежевый длинный пуховик, черные замшевые сапоги и бежевую пуховую шапку. С собой у женщины был светло-серый рюкзак.

Если кому-то известно о местонахождении Юлии Улановской, просят позвонить по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

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