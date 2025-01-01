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Происшествия

Четыре пожара произошло на территории Псковской области в преддверии Нового года

Четыре возгорания ликвидировали пожарные подразделения Псковской области в преддверии Нового года. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

31 декабря в 11:51 в деревне Устиново Новоржевского муниципального округа был ликвидирован пожар в двухэтажном доме. В результате возгорания пострадал 56-летний мужчина, он был доставлен в медицинское учреждение. Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования в доме.

В 17:09 в Бежаницах произошло возгорание в бесхозной постройке. Огнём повреждены стены и потолок, предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём. Строение удалось спасти.

В 18:31 в деревне Подберезье Локнянского муниципального округа удалось потушить пожар в двухквартирном нежилом доме. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Никто не пострадал.

В 21:09 в деревне Лышницы Плюсского муниципального округа пожарные ликвидировали возгорание в надворной постройке. Предварительная причина происшествия – короткое замыкание электропроводки.

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