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Происшествия

Мужчина в Острове упал с пятого этажа во время ремонта балкона

Мужчина упал с пятого этажа во время ремонта козырька балкона на улице 1 Мая в Острове. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в MAX.

  • В Острове мужчина упал с пятого этажа во время ремонта балкона
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • В Острове мужчина упал с пятого этажа во время ремонта балкона
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • В Острове мужчина упал с пятого этажа во время ремонта балкона
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • В Острове мужчина упал с пятого этажа во время ремонта балкона
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX

Пострадавшего 49-летнего мужчину в критическом состоянии госпитализировали в Псков.

На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.

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