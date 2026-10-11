Мужчина в Острове упал с пятого этажа во время ремонта балкона

14:51, 11 октября 2026, ПАИ

Мужчина упал с пятого этажа во время ремонта козырька балкона на улице 1 Мая в Острове. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в MAX.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX







Пострадавшего 49-летнего мужчину в критическом состоянии госпитализировали в Псков.

На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.