Мужчина в Острове упал с пятого этажа во время ремонта балкона
Мужчина упал с пятого этажа во время ремонта козырька балкона на улице 1 Мая в Острове. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в MAX.
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
Пострадавшего 49-летнего мужчину в критическом состоянии госпитализировали в Псков.
На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.