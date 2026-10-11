Мошенники выманили у псковича более 7,5 млн рублей

11:51, 11 октября 2026, ПАИ

Житель Пскова лишился более 7,5 млн рублей из-за телефонных мошенников, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В отдел полиции № 1 УМВД России по городу Пскову обратился мужчина 1975 года рождения. Он рассказал, что с ним в мессенджере связались незнакомцы и представились сотрудниками Федеральной службы безопасности. Под разными предлогами они убедили псковича срочно перевести сбережения на так называемый безопасный счёт.

Общий ущерб превысил 7,5 млн рублей. Следственное подразделение возбудило уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. Сейчас идёт следствие.