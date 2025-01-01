Михаил Ведерников запустил новогодний спецпроект

14:41, 01 января 2025, ПАИ

Новогодний спецпроект к закрытию юбилейного года запустил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Псковская область отметила 80 лет. За это время регион и каждый населённый пункт изменялись, развивались благодаря людям, которые здесь строили, жили, творили, трудились», – сказал он.

Глава региона предлагает по страницам газет вспомнить, как отмечали Новый год в разные десятилетия и чем запомнились те времена. «А заодно, где уместно, сравним с современностью», – отметил губернатор.